SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Vencedora do Big Brother Brasil 20, a médica Thelma Regina Assis, 35, foi contratada como influenciadora da L’Oréal Paris. Segundo anúncio feito pela empresa de cosméticos, a campeã do BBB vai estrelar diversas ações e iniciativas digitais da marca.

“Eu vivo para lutar contra a desigualdade e quero puxar mais gente junto comigo. Aceitar o convite de L’Oréal Paris me mostrou uma possibilidade de alcançar esse objetivo, pois é uma marca que eu acredito, confio e que respeita a beleza da diversidade feminina”, afirmou Thelma.

De acordo com Laura Parkinson, diretora da L’Oréal Paris, Thelma “representa muito bem a mulher brasileira”.

BB Com 44,10% dos votos, Thelma foi a grande campeã do BBB 20 e levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Finalista ao lado de Rafa Kalimann e Manu Gavassi, ela era a única sobrevivente do jogo entre aqueles que se inscreveram para participar do BBB -as duas sisters entraram como convidadas.

“Uma temporada histórica como essa não podia terminar sem uma vitória histórica. Esse prêmio só pode ser seu, esse prêmio tem que ser seu, Thelma”, disse Tiago Leifert ao anunciar a vitória.

Mesmo não sendo famosa antes do BBB, Thelminha, como é chamada pelos amigos, ganhou a torcida de várias celebridades, como o humorista Paulo Gustavo, os atores Taís Araujo e Bruno Gagliasso, as cantoras Preta Gil, Anitta e Ludmilla e os ex-integrantes do próprio reality Babu, Guilherme e Mari.

“‘Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela’. Sempre bom lembrar Angela Davis #ThelmaCampeã”, escreveu Taís Araujo no Twitter. A mensagem foi retuitada pela atriz americana Viola Davis.