A tenista Thaisa Pedretti estava focada em alcançar a terceira final da sua carreira no Brasil, com o ITF W15 de Rio Claro sendo o cenário perfeito para essa conquista. No entanto, na quadra central do Clube de Campo de Rio Claro, após um jogo disputado, ela não conseguiu aproveitar as chances. Thaisa venceu o primeiro set por 6/4, teve match point no saque da adversária em 4/5 do segundo set, e no terceiro set chegou a abrir 5/2. Mas Ortenzi, 527ª no ranking da WTA, conseguiu virar o jogo, ganhando cinco games seguidos e garantindo sua vaga na final da Copa Feminina de Tênis de Rio Claro.

“Fico triste, mas também feliz. Primeira semana depois de uma lesão que não foi fácil, só tenho que agradecer a todo mundo que veio prestigiar, torcida maravilhosa, mas faz parte do processo. Agora é seguir firme, esse é o tênis, tenho uma carreira longa pela frente. Seguir de cabeça erguida por novas vitórias pela frente”, declarou Thaisa.

Apesar de Thaisa estar voltando de uma lesão na barriga, Ortenzi também passou por uma recuperação, após operar o punho no ano passado, e está em busca do seu melhor ranking, que foi a 406ª posição. Se vencer a final neste domingo, Ortenzi somará 15 pontos no ranking da WTA. Thaisa, com a semifinal de hoje, somará seis pontos.

Ortenzi comentou sobre sua vitória: “Operei o punho no ano passado, foi muito duro tudo e estou voltando, com muita vontade de jogar e ganhar, acho que daí tiro as forças para virar de 5/2 e também tinham algumas argentinas geniais ali, me apoiando”. A argentina levou para a quadra palavras de sabedoria e estímulo anotadas em um papel, que lia o tempo todo nas viradas de lado.

A adversária de Ortenzi na final deste domingo, a partir das 10 horas na quadra central do Clube de Campo Rio Claro, será Amy Zhu, norte-americana que, apesar de seus 29 anos, nunca conquistou um título no circuito profissional. Mas em Rio Claro, chega na decisão sem perder um set até agora. E na semifinal, perdeu apenas um game diante da argentina de 18 anos, Luisina Giovannini, fechando a partida com 6/0 6/1. A entrada é gratuita.

“Estava muito nervosa, a primeira semifinal do ano, mas saquei bem, joguei bem também e amanhã espero um jogo duro e equilibrado. Ela é uma ótima jogadora”, disse Zhu.

BRASILEIRA REBECA PEREIRA E CAMILA ROMEIRO(EQU) SÃO CAMPEÃS DE DUPLAS

Na decisão de duplas, o título foi para o Brasil com Rebeca Pereira e Camila Romero (EQU). As duas derrotaram Jazmin Ortenzi (ARG) e Lucciana Perez Allarcon (PER) por 6/3 6/1. Rebeca conquistou hoje o décimo quarto título de duplas da carreira, enquanto Camila Romero alcançou o sexto troféu. Com a vitória de hoje, as duas já estão pensando em seguir com a parceria. Para Rebeca, que há dois anos se dedica somente a essa modalidade, o importante é retornar ao melhor ranking.

“Feliz de ganhar aqui”, comemorou Romero. “Nos entendemos muito bem, muito rápido e estamos conversando. Gosto de jogar duplas e o melhor de tudo foi essa vitória.” A parceira concordou: “já perguntei quais torneios ela vai jogar e vamos tentar estar juntas. Meu objetivo é voltar ao meu ranking, em torno de 150, para estar em torneios maiores”, completou Rebeca.

