Imagem ilustrativa

O dia 15 começou com céu claro, poucas nuvens e ausência de chuvas na maior parte do estado de São Paulo, em razão do predomínio de uma massa de ar seco, associada a um sistema de alta pressão. No entanto, a nebulosidade tende a aumentar ao longo do dia, com previsão de chuvas isoladas em algumas áreas do estado. Para a região de Rio Claro, espera-se a ocorrência de chuviscos entre a tarde e a noite de quarta-feira (16).

As temperaturas permanecem estáveis. A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 17,1°C, enquanto a máxima prevista é de 34°C. As informações são da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.