A chuva que caiu no início da noite desta quinta-feira (24) foi suficiente para causar estragos pela cidade. O sistema do Ceapla/Unesp/Prefeitura de Rio Claro apontou 14 milímetros de água no período.

Com a forte ventania que passou de 50 km/h, segundo informações da Defesa Civil, várias árvores e galhos grandes caíram na Avenida 23 com a Rua 11, na praça da Avenida da Saudade na Rua 11, na Avenida 11 com Rua 4, e na Avenida 29 com a Rua 0, ainda no Jardim Itapuã, além de um poste no Jardim Brasília.

Uma árvore também caiu na avenida principal do Parque Mãe Preta, ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros. Já no D. Ville, o muro de cerca de 10 metros de altura de um barracão foi derrubado pela força do vento. A Defesa Civil precisou isolar a área. Não há registros de feridos.

Segundo o IPMet, o tempo deve permanecer chuvoso até o final de semana, com possibilidade de pancadas de chuvas. O calor deve prosseguir, com as máximas na casa dos trinta graus nesta sexta-feira (25) e no sábado (26) e mínimas em torno de 20 graus.

Já para o domingo (27), a previsão é de uma ligeira queda nas temperaturas, com a mínima ficando em torno dos 18 graus e a máxima em cerca de 26 graus. Confira a reportagem completa na edição impressa do @jcrioclaro nesta sexta-feira (25).