Nesse domingo (15), Mario Vitorino da Silva Neto, um jovem de 23 anos, foi capturado em Torrinha, sob a acusação de envolvimento no homicídio de Igor Peretto, ocorrido na Praia Grande. A prisão de Vitorino foi facilitada pela localização do celular de Peretto, que apontou para um endereço na Rua Teresinha Andrade Godói, no Jardim Novo Mundo.

Durante sua detenção, Mario foi encontrado em repouso na residência de um parente. Em sua posse, foram apreendidos três celulares e uma quantia significativa de R$ 8.100,00. Após receber cuidados médicos, foi transferido para o sistema penitenciário de Rio Claro, onde permanecerá sob custódia judicial. O mandado de prisão temporária, válido por 30 dias, foi expedido pela Vara do Júri de Praia Grande no início deste mês. O caso, que ganhou destaque nacional, continua sendo minuciosamente investigado.

O episódio que desencadeou o homicídio ocorreu em 31 de agosto de 2024. A Polícia Militar foi acionada para intervir em uma disputa em um apartamento na Avenida Paris, bairro Canto do Forte, em Praia Grande. A síndica do condomínio relatou ter ouvido gritos provenientes do apartamento 44. Registros das câmeras de segurança revelaram que, às 04h37, Marcelly Marlene Delfino Peretto e Rafaela Costa da Silva entraram no imóvel. Às 05h40, Mario Vitorino e a vítima, Igor Peretto, chegaram ao local.

Após a autorização de Marcelly, Mario e ela foram vistos deixando o prédio por volta das 06h05, enquanto Igor permaneceu dentro do apartamento. Diante da falta de resposta às tentativas de contato com Igor, a polícia, com o auxílio de um chaveiro, forçou a entrada no apartamento e encontrou o corpo de Igor, de 27 anos, estendido no chão do quarto. O ambiente apresentava evidências claras de uma luta e manchas de sangue. Perto do banheiro, uma faca ensanguentada foi localizada.

As investigações iniciais sugerem que o assassinato pode ter sido impulsionado por um conflito pessoal. Rafaela, esposa de Igor, teria estabelecido contato com Mario, cunhado da vítima, durante o trajeto até o apartamento, desencadeando uma discussão que culminou no homicídio. O Samu foi chamado, e a cena do crime foi isolada para a perícia. A análise preliminar confirmou que Igor sofreu múltiplos golpes de arma branca, e o caso é tratado como homicídio.

A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande. A perícia técnica foi finalizada e a arma utilizada no crime foi confiscada para análise aprofundada.