Sra. Magalhães fala sobre empoderamento da mulher na política

Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, a pré-candidata a vereadora Sra. Magalhães fala sobre a expectativa de aumento do número de mulheres na Câmara Municipal de Rio Claro. Juntamente com Daniela Ferraz, do DEM Mulher, a pré-candidata participou da série de entrevistas sobre mulheres e a política no Jornal da Manhã.