O Governador João Doria anunciou nesta terça-feira (3) a ampliação do programa Vale Gás, passando a beneficiar 426,9 mil famílias em todo o Estado, o que corresponde a mais de 2 milhões de pessoas. O investimento total na ação de segurança alimentar é de R$ 128 milhões.

O benefício de R$ 300, pago em 3 parcelas bimensais de R$ 100, está garantindo a compra de botijões de gás de cozinha (GLP 13kg) para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178), e que estejam inscritas no CadÚnico (sem o Bolsa Família). No lançamento, o programa priorizava as famílias que residiam em comunidades e favelas, locais de pouca infraestrutura e de alto risco.

Com a ampliação do programa, todas as famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade terão acesso ao voucher para o saque direto nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou 24 horas. A primeira parcela começou a ser paga no dia 20 de julho e já está disponível para os novos beneficiários. As próximas parcelas serão pagas em setembro e novembro, respectivamente.

Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) e fazer a consulta utilizando o número NIS da família. Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar gratuitamente para a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800. O programa também disponibiliza o assistente virtual do Bolsa do Povo via Whatsapp, pelo número (11) 98714-2645, para orientações aos usuários.