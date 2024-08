Após o adiamento dos trabalhos, na semana passada, por razões técnicas, a concessionária Eixo SP dará início nesta quarta-feira (21) à implantação do segundo sistema de pesagem em movimento (WIM) de caminhões na SP 310 – Rodovia Washington Luís. Os equipamentos serão instalados no km 180+500, próximo à praça de pedágio de Rio Claro, na pista sentido Interior. Os serviços serão executados em duas etapas visando a menor interferência possível no tráfego do trecho.

O local possui pista dupla com três faixas de rolamento e acostamento. A implantação da plataforma de pesagem será nas faixas 2 e 3. Primeiramente, será realizado o fechamento da faixa 3 e acostamento, local onde as equipes iniciarão as intervenções. Os serviços consistem em fresagem da camada asfáltica e posterior implantação de armação e concretagem do pavimento. Essas atividades têm previsão de duração de 7 dias com interdição da faixa 3 e do acostamento no sistema 24 horas.

Na segunda etapa dos trabalhos, o fechamento ocorrerá das faixas 1 e 2, com o fluxo de veículos sendo direcionado para a faixa 3. Da mesma forma que na etapa anterior, os serviços devem durar 7 dias com interdição das faixas 1 e 2 no sistema 24 horas.

Tanto na primeira etapa das obras quanto na segunda, haverá interdição da alça de acesso da SP 191 – Rodovia Wilson Finardi para a Rodovia Washington Luís para os motoristas que vem do sentido de Araras. Neste caso, a alternativa de acesso para a Rodovia Washington Luís será utilizar as demais alças do próprio dispositivo que faz a ligação entre as duas rodovias.

Durante todo o período de obras, o local receberá reforço na sinalização para alertar e orientar os usuários a respeito dos trabalhos e das alterações no tráfego.

O primeiro sistema de pesagem em movimento foi implantado pela Eixo SP em junho de 2022 no trecho de Corumbataí. A tecnologia do WIM (Weigh In Motion), como é chamado o sistema na livre tradução, permite a pesagem dos caminhões em movimento. A técnica oferece mais segurança e rapidez aos motoristas, já que apenas os veículos com excesso de carga ou com irregularidades precisarão entrar no posto de pesagem para aferição.

Os pórticos instalados sobre as faixas de rolamento são equipados com câmeras com capacidade para identificação de placas (OCR), leitoras de tags de radiofrequência, scanner laser e câmeras panorâmicas. Os sensores de peso são instalados no pavimento da rodovia e, com a integração dos equipamentos, é possível detectar a classificação do veículo, o peso bruto total, peso por eixo e por conjunto de eixo, além de identificar a placa de veículo e suas dimensões (altura, largura, comprimento).