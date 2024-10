Teatro infantil Uma aventura na savana. Foto: Loki Produções

Centro de Compras estará aberto no sábado com várias opções de diversão

No Shopping Rio Claro, as lojas de Alimentação, Entretenimento e Lazer estarão abertas das 11 às 22 horas no sábado (12). As demais lojas terão atendimento ao público das 13 às 19 horas. No caso dos cinemas, os horários devem ser consultados na programação. O posto do Poupatempo estará fechado e a Academia Selfit vai funcionar das 8 às 18 horas.

No sábado, 12, às 16 horas, em sessão da peça “Uma aventura na savana” na Praça de Alimentação. Na Praça de Eventos, a atração é o parque Garfield Arena, com muitas opções de brinquedos, e as crianças também podem se divertir gratuitamente no Kids Park. E no cinema, estão em cartaz Coringa: Delírio a Dois; Robô selvagem, Garota da vez, A forja – o poder da transformação, Transformer – o Início, Tudo por um Popstar 2 e Infestação.

Neste ano, o Shopping inovou e realiza da Campanha Criança 2024. A ação acontece até 13 de outubro e é no sistema compre e ganhe, que premiará os clientes que fizerem suas compras com o brinquedo infantil ovo surpresa Choca Dino e Unicórnio Mágico. O estoque da promoção é limitado, e por isso não deixe de cadastrar os cupons fiscais das lojas participantes no promocaoshoppingrioclaro.com.br. Para participar é muito simples: juntando R$ 250,00 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção, o cliente tem direito a 1 brinde, limitado a 2 brindes por CPF.