Dentre as atividades, os amantes de futebol poderão fazer fotos com o troféu do Campeonato Paulista de Futebol 2025

O Shopping Rio Claro recebe no sábado, 1º de fevereiro, a carreta do Paulistão Sicredi Itinerante, que traz para Rio Claro o troféu do Campeonato Paulista de Futebol. As atividades iniciam às 9h no estacionamento Sul, e acontecem até as 18h.

O evento consiste em um caminhão personalizado que está visitando o interior, litoral e a capital paulista ao longo da competição, contemplando os municípios dos 16 times participantes do campeonato, que tem o Velo Clube Rioclarense de volta à elite do futebol paulista.

Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

A iniciativa é do Sicredi, com apoio da Federação Paulista de Futebol, que há 7 anos patrocina o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil. Durante o evento, os torcedores do Velo Clube poderão tirar fotos com o troféu e participar de diversas atrações especiais, como comprar produtos licenciados do galo vermelho, interagir com mascotes oficiais, jogar futmesa, pebolim e videogames, além de ganhar brindes.

O Gerente Geral do Shopping Rio Claro, Ilson Dutra, convida a população para prestigiar o evento Paulistão Sicredi Itinerante e demonstrar o seu apoio aos jogadores do Velo Clube. “Será um dia muito especial para os torcedores do Velo e para todos que gostam de futebol, com muitas atrações e, em especial, poderão tirar fotos do troféu da liga de futebol mais antiga do Brasil, realizada desde 1902”, destaca Ilson Dutra.

Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

Serviço

Paulistão Sicredi Itinerante

Dia: 1º de fevereiro

Horário: das 9h às 18h

Local: estacionamento Sul do Shopping Rio Claro

Shopping Rio Claro

Com 65 mil m² de área total, o Shopping Rio Claro é o empreendimento comercial que disponibiliza o maior mix de marcas na macrorregião de Rio Claro, reunindo em um só local uma grande diversidade de lojas e serviços.

