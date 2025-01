Saldão é oportunidade imperdível para os consumidores adquirirem com preços menores os itens que não foram comprados ainda

Os clientes encontram produtos com preços imbatíveis durante o saldão

O Shopping Rio Claro realiza de hoje, 9, a domingo (12) o tradicional Saldão de Natal, uma oportunidade imperdível para os consumidores adquirirem com preços menores os itens que não foram comprados no período do Natal. Durante a campanha, as lojas participantes estarão identificadas para os consumidores visualizarem com mais facilidade as marcas que têm os itens desejados.

“O Saldão de Natal do Shopping Rio Claro já é tradicional entre os clientes, que aproveitam a oportunidade para comprar produtos que não foram contemplados nas compras do final de ano. As lojas estarão com preços realmente atrativos, desde peças da coleção verão a calçados, eletrônicos, acessórios e produtos de higiene e beleza e até material escolar”, destaca Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

A campanha também é uma ocasião para as famílias e amigos aproveitarem as delícias gastronômicas da área de alimentação, como cafés e doces finos, refeições completas, lanches, sucos e sorvetes, com destaque para as novas lojas que inauguram recentemente, como a Vivenda do Camarão, Roasted Potato, Di Chef Gelato Artesanal e Cake Coffee.

Estrutura

Com 65 mil m² de área total, o Shopping Rio Claro é o empreendimento comercial que disponibiliza o maior mix de marcas na macrorregião, reunindo em um só local uma grande diversidade de lojas e serviços.