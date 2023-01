Assembleia foi realizada no início da noite dessa sexta-feira na sede do Sindicato dos Bancários

A proposta de reajuste salarial de 8% para os servidores da prefeitura de Rio Claro, feita pela gestão do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), foi aprovada em assembleia no início da noite dessa sexta-feira (27). Reunidos no auditório do Sindicato dos Bancários, os trabalhadores da prefeitura concordaram com o reajuste salarial de 8% para a data-base da categoria que acontece em primeiro de fevereiro. Cerca de 50 servidores estiveram presentes na assembleia, que teve primeira chamada às 17 horas e segunda chamada às 17h30. Na reunião, segundo a direção do Sindicato dos Servidores Municipais – Sindmuni, a maioria aprovou a proposta do governo municipal apresentada na última quarta-feira (25).

O índice de 8% não será aplicado de uma só vez. A administração municipal estabeleceu 5,79% para o mês de fevereiro e mais 2% a partir de setembro deste ano. Segundo o sindicato, com os juros compostos, o reajuste para os salários dos servidores chegará aos 8%. Durante a assembleia, os trabalhadores também aprovaram a proposta de 10% de reajuste no valor do cartão-alimentação, que atualmente é de R$ 600 ao mês, e passará a R$ 660.

A proposta aprovada nessa sexta ficou entre a reivindicação do sindicato, que inicialmente era de 12%, e a oferta inicial da administração municipal, que foi de 5,79%. De acordo com o sindicato, os 12% representariam a inflação do período, 2% de resíduos referentes ao ano passado e mais 5% de aumento real para a categoria. Em entrevista à reportagem do JC, o secretário municipal de Administração, Rogério Marchetti, que representou a prefeitura nas negociações, informou que o governo iria buscar a melhor proposta possível diante das condições financeiras e do que a legislação estabelece em relação à folha de pagamento dos servidores.

Na rádio

Neste sábado (28), o representante do sindicato, Ari Rios, participa do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News, a partir das 8 horas, para esclarecer as dúvidas dos servidores. Sintonize no AM 1410 ou acompanhe com imagens na página Jornal Cidade de Rio Claro no Facebook e no canal do JC no YouTube.