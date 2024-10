Unidade de Pronto-Atendimento do Cervezão

Prefeitura e escolas municipais e estaduais estarão fechadas, enquanto coleta de lixo terá funcionamento regular. Na saúde, atendimentos acontecem somente na UPA da Av. 29 e UPA do Cervezão

O Dia do Funcionalismo Público, na segunda-feira (28), vai alterar o funcionamento da maioria das repartições da prefeitura de Rio Claro, que não terão expediente, com exceção de alguns setores.

A coleta de lixo será normal na segunda-feira. O serviço também será realizado no sábado (26). Aos domingos a coleta de lixo não é realizada.

O atendimento nos ecopontos também será normal nesse fim de semana e na segunda-feira (28).

A coleta seletiva de lixo será realizada normalmente no sábado e na segunda-feira. Aos domingos o serviço não é realizado.

O cata bagulho será normal na segunda-feira (28). Aos sábados e domingos não há cata bagulho.

No sábado, domingo e segunda-feira o setor de saúde terá plantões no pronto atendimento do Bairro do Estádio (Avenida 29, ruas 12 e 13) e pronto atendimento do Cervezão (Rua M-9, 66). O Samu atende pela linha 192.

Na segunda-feira, (28) não haverá aula nas escolas da rede pública municipal de ensino, em virtude do ponto facultativo.

Na segunda-feira (28), as 5 mil unidades de ensino da rede estadual estarão fechadas em razão do Dia do Servidor Público. As aulas em toda a rede serão retomadas na terça-feira (29). Considerando a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos, havendo necessidade, as aulas devem ser repostas pelas escolas estaduais.

As 244 unidades do Poupatempo em todo o estado funcionam normalmente na segunda-feira (28). O Poupatempo oferece ainda opções digitais à população através do portal www.poupatempo.sp.gov.br, do aplicativo Poupatempo SP. São 3,5 mil serviços disponíveis à população..

Todas as unidades dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) terão expediente normal na segunda (28).

Bom Prato

No Bom Prato, o atendimento será normal na segunda-feira. Vale destacar que, devido ao rodízio de água, as refeições são servidas em marmitas.