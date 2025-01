Time Rubro-Verde afirma que pretende entregar tudo o que falta ainda nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro

Rubro-Verde afirma que trabalha em ritmo acelerado para entregar tudo até esta quinta-feira (9). Estreia na Série A1 acontece no dia 15 de janeiro

O Velo Clube trabalha para finalizar nesta quinta-feira (9) as obras de ampliação do Estádio Municipal Benito Agnelo Castellano, o Benitão, para estrear na próxima quarta-feira (15) no Campeonato Paulista Série A1 deste ano contra o Noroeste. O time recebeu na última semana uma nova vistoria da Federação Paulista de Futebol (FPF) e novos apontamentos foram repassados em relatório à diretoria da equipe.

Por parte da torcida, há um receio de que o jogo de estreia em casa seja transferido para o estádio do adversário. No entanto, o Rubro-Verde afirma que não há risco disso acontecer, já que espera terminar amanhã os serviços faltantes no tradicional estádio da Rua 3, na região central da Cidade Azul.

Em nota ao JC, o Velo Clube afirma que “trabalha em ritmo acelerado para a estreia em casa no Paulistão no dia 15/01 contra o Noroeste. Todas as adequações no Estádio Benitão devem ser finalizadas até quinta-feira (09/01). O estádio recebeu novos camarotes, ampliação da capacidade de público com novo setor de arquibancada, novo espaço para delegação visitante, reforma dos vestiários e banheiros, a construção de uma nova sede administrativa, e revitalização do gramado”, informa.

Até essa terça-feira (7), o status do laudo do Benitão era apontado pela Federação Paulista de Futebol como “vetado para jogos”, já que as obras ainda estão em andamento. O sistema da FPF indica como ainda a serem atualizados os laudos de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o laudo de prevenção e combate a incêndio, e o laudo de segurança. Já o laudo de condições sanitárias e de higiene está em dia, com vencimento somente para dezembro, assim como o laudo de engenharia, que só vencerá em janeiro do ano que vem.

Vale lembrar que os torcedores do Velo Clube têm uma oportunidade especial para apoiar o time durante o Campeonato Paulista A1 2025. O clube lançou um pacote promocional que garante presença nas arquibancadas do Estádio Benitão nos seis jogos em que será mandante na competição.

O torcedor que adquirir o passaporte terá lugar reservado nas partidas contra Noroeste (15 de janeiro), Santos (26 de janeiro), Mirassol (1º de fevereiro), Portuguesa (5 de fevereiro), Inter de Limeira (16 de fevereiro) e Água Santa (23 de fevereiro). O clube oferece duas opções de pacotes: Arquibancada Coberta: R$ 520 (acrescido de 10% de taxa online); Arquibancada Descoberta: R$ 360 (acrescido de 10% de taxa online).

A venda dos passaportes é feita exclusivamente pela internet no site www.totalticket.com.br e não inclui a possibilidade de meia-entrada. O passaporte será entregue em formato de carteirinha individual, que deve ser retirada no Estádio Benitão antes dos jogos.