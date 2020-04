O atendimento médico emergencial na rede pública municipal de saúde de Rio Claro de quinta-feira (9) até o domingo de Páscoa (12) será feito nos plantões 24 horas da prefeitura. Quem precisar de cuidados nessa área deve procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272, ou a UPA do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre ruas 12 e 13, telefone 3522-1818. Além disso, o Samu atende emergências 24 horas pela linha 192. O programa Farmácia Todo Dia também atenderá normalmente das 8 às 17 horas durante o feriado prolongado.

O programa Farmácia Todo Dia fará atendimento normal nesta quinta-feira, Sexta-Feira Santa, sábado e domingo de Páscoa. O atendimento é das 8 às 17 horas, no Bairro do Estádio (Avenida 29, 1.311, anexo à Unidade Básica de Saúde) e Cervezão (Rua M-9, número 50, vizinho à UPA do Cervezão).

Supermercados

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, na sexta-feira (10) o horário estipulado é das 7 às 19h, mas cada loja pode definir seu expediente respeitando esses limites.

Coleta de lixo segue normalmente até sábado

A Semana Santa altera o atendimento dos serviços públicos municipais de Rio Claro, que não terão expediente na quinta-feira (9) e Sexta-feira Santa (10). O atendimento será retomado na segunda-feira (13). Uma das exceções é a coleta de lixo domiciliar, que será realizada normalmente inclusive na Sexta-Feira Santa, além da quinta-feira e sábado. Os ecopontos abrem em horário normal na quinta-feira (8 às 20 horas), sábado (8 às 17 horas) e domingo de Páscoa (8 horas ao meio-dia). Na sexta-feira, excepcionalmente, os ecopontos não abrem. O serviço de cata-bagulho terá atividade somente até quinta-feira (9). A coleta seletiva de lixo em Rio Claro será realizada normalmente na quinta-feira e no sábado. Na Sexta-Feira Santa não haverá coleta seletiva no município.

Daae

Os contatos com o Daae terão alterações no período. O atendimento telefônico para agendamentos será interrompido nesta quarta-feira (8) às 13 horas. A partir desse horário até o domingo de Páscoa o Daae terá atendimento telefônico para emergências relacionadas à distribuição de água somente pela linha 0800-505-5200, que recebe chamadas de telefone fixo. O atendimento telefônico para demais serviços será retomado na segunda-feira (13) às 7 horas.