No mês das crianças, o Shopping Rio Claro preparou atividades gratuitas para os filhos dos clientes se divertirem. E o presente especial do centro de compras para os pequenos é a sessão de teatro infantil no feriado do dia 12 de outubro, que acontece na Praça de Alimentação a partir das 16h.

A programação se inicia no dia 5, com a Oficina Camping Day a partir das 15h, em frente a Polo Wear em sessões a cada hora até as 18h. Nos dias 10 e 11 de outubro, das 10h às 20h, tem Workshop Kids – Terrários e Mini Jardins com a Rota da Arte, e no dia 12, às 16h na Praça de Alimentação, tem sessão da peça “Uma aventura na savana”, uma história emocionante com produção da Loki. Finalizando a programação da Semana da Criança, no dia 19 os pequenos aprenderão a pintar um gatinho com a Damares Moraes, artista plástica especializada em retratar os pets em lindas pinturas.

“O Shopping Rio Claro irá comemorar com as famílias o Dia das Crianças com uma programação especial de atividades, com destaque para o teatro infantil “Uma aventura na savana”, baseada no filme O Rei Leão e que encanta as crianças e os adultos”, afirma Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

SERVIÇO

Atividades da Semana da Criança

Dia 5/10: Oficina Camping Day

Horário: às 15h, 16h, 17h e 18h

Local: local: espaço em frente a Polo Wear

Inscrições: as vagas são limitadas e as inscrições são feitas no local antes das oficinas

Dias 10 e 11/10: Workshop Kids – Terrários e Mini Jardins com a Rota da Arte

Horário: das 10h às 22h

Local: próximo a Óticas Carol

Inscrições: as vagas são limitadas, e as inscrições são feitas pelo WhatsApp (19) 99739-3982

Dia 12/10: teatro infantil Uma Aventura na Savana

Horário: 16h

Local: Praça de Alimentação

Dia 19/10: pintura em tela para crianças “Pinte um gatinho”, com artista plástica Damares Moraes

Horário: das 15h às 16h30

Local: espaço Exposição Pigmenta Pets

Inscrições: pelo WhatsApp (19) 99674-019

Atividades gratuitas

Campanha do Dia das Crianças

Com o tema Criança 2024, o Shopping Rio Claro promove no período de 1º a 13 de outubro a Campanha do Dia das Crianças no sistema compre e ganhe, que premiará os clientes que fizerem suas compras com o brinquedo infantil ovo surpresa Choca Dino e Unicórnio Mágico. O estoque da promoção é limitado, e os clientes devem ficar atentos e não deixar de cadastrar os cupons fiscais das lojas participantes, no sistema da promoção.