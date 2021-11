Nesta terça (9) e quarta-feira tem oficina de tranças e bonecas Abayomi no Jardim das Flores, na Rua 10 com Avenida M-51. Na segunda-feira (8) a oficina foi realizada no Jardim Bandeirantes e no próximo dia 18 será desenvolvida no bairro Santana, no SCFV Pró-jovem.

Abayomi são bonecas de tecido negro, feitas sem cola, sem costura, sem olhos, sem estrutura interna e sem detalhes, apenas com nós, dobraduras e cortes ou rasgos. O formato humano, geralmente feminino, é envolvido com tecidos coloridos que formam os vestidos, cintos e turbantes.

A atividade é gratuita e faz parte do calendário do Mês da Consciência Negra de Rio Claro. O primeiro evento da programação, que tem como tema “Ancestralidade e Resiliência”, foi realizado no sábado (6) com plantio no Lago Azul de muda de baobá, árvore sagrada para povos do continente africano. “É uma espécie de grande significado”, destaca o secretário municipal de Cultura, Dalberto Christofoletti. “O baobá do Lago Azul será cuidado pela comunidade negra de Rio Claro”, acrescenta.

A muda do baobá foi cedida pela professora da rede municipal de ensino Tatiane Cristina Joaquim de Lima. “Trata-se de uma muda proveniente de Moçambique”, explica, informando que recebeu as sementes por meio da Casa de Cultura Tainã, de Campinas. “As sementes foram plantadas em um projeto na escola Jovelina Morateli, onde leciono, e as mudas que trouxemos ao Centro Cultural são resultado desse trabalho”, acrescenta.

Participaram do plantio da muda de baobá no Lago Azul o vereador Geraldo Voluntário, a assessora municipal dos Direitos Raciais, Lourdes da Silva, e a presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Rio Claro, Janice Aparecida Rezende. Os vereadores Alessandro Almeida e Luciano Bonsucesso foram representados por assessores.