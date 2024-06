Rio Claro terá desfile cívico

A partir das 9 horas de segunda-feira (24) um grande desfile cívico será realizado no entorno do Jardim Público nas comemorações dos 197 anos do município. Autoridades civis e militares participarão do evento, que reunirá escolas públicas e particulares, escoteiros, instituições assistenciais, atletas, grupos da terceira idade, projetos sociais, Tiro de Guerra, Guarda Mirim, policiais civis e militares. Várias secretarias municipais também participarão do desfile, como as de Esporte, Turismo, Mobilidade Urbana, Segurança, Desenvolvimento Social, Cultura e Educação.

Alunos da rede pública municipal de ensino desfilarão em cinco alas. Na primeira, representando o tempo em passagem, as crianças irão encenar os tropeiros que deram início ao município e mostrarão a ferrovia como parte do processo da evolução histórica de Rio Claro. Na segunda ala, a transformação da cidade, mostrando o Lago Azul, casarões e praças.

Uma terceira ala mostrará a evolução tecnológica. Na quarta ala, as crianças apresentarão o ensino no município e, fechando a participação dos alunos das escolas públicas municipais, uma alusão ao futuro. O desfile também terá vários veículos, incluindo os do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, carros antigos e um jeep do exército brasileiro, além de motocicletas dos Moto Clubes.