Secretária de Saúde Maria Clélia pede para deixar o cargo

A secretária municipal da Saúde de Rio Claro, Maria Clélia Bauer, apresentou, nesta quarta-feira (22), seu pedido de exoneração do cargo.

Até o momento, a informação extra oficial é de que o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, ainda não “aceitou” oficialmente a saída de Maria Clélia do comando da Saúde do município. O prefeito está em Bragança Paulista, onde acompanha anúncio de investimentos nos municípios feito pelo governador em exercício, Rodrigo Garcia.

No cargo desde março do ano passado, a secretária é conhecida pelo rigor nas questões relativas às horas extras e outras despesas na saúde pública. Procurada, Maria Clélia ainda não atendeu às ligações, mas fontes próximas à secretária confirmam seu pedido de exoneração e também informam que outros ocupantes do alto escalão da Saúde podem também deixar os cargos.