Evento reúne pets resgatados nas rodovias, além de oferecer atrações para as famílias e ações de conscientização

Evento na Praça Santa Cruz terá cães resgatados, atrações infantis e arrecadação de ração

A Eixo SP Concessionária de Rodovias, em parceria com a Prefeitura de São Pedro e a clínica veterinária Mazzoneto & Bortoloto, promove neste sábado (4) uma campanha de adoção de animais. O evento acontece das 9h às 13h, na Praça Santa Cruz, e reunirá cães resgatados nas rodovias administradas pela concessionária que buscam um novo lar.

Cerca de 20 cães adultos e alguns filhotes estarão disponíveis para a adoção responsável. Todos os animais receberam os cuidados necessários após o resgate e estão atualmente no abrigo Vira Latas Futebol Clube, em São Pedro, aguardando por uma família.

Além de incentivar a adoção, a iniciativa oferece lazer para toda a família. O público poderá desfrutar de atrações para crianças, como cama elástica, carrinho de pipoca e algodão-doce, além de serviço de locução para animar o ambiente.

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Projeto Patinhas Amigas e doações

A programação inclui o projeto Patinhas Amigas de São Pedro, desenvolvido pela clínica Mazzoneto & Bortoloto. Esta iniciativa promove atividades educativas em escolas, estimulando o respeito, o cuidado e a responsabilidade com os animais. Também conscientiza crianças sobre a identificação de maus-tratos e a importância de proteger os pets.

Durante a campanha de adoção, trabalhos produzidos por estudantes serão expostos, e o mascote do projeto Patinhas Amigas estará presente para interagir com os participantes.

Quem não puder adotar poderá colaborar com a causa. Durante todo o evento, serão arrecadadas doações de ração para o abrigo Vira Latas Futebol Clube, ajudando na manutenção e cuidado dos cães acolhidos.

Esta ação integra as iniciativas da Eixo SP voltadas à proteção e ao bem-estar animal. Reforça o compromisso da concessionária com a preservação da vida nas rodovias e o apoio a projetos que promovem a guarda responsável e a conscientização da comunidade.