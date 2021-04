Foto: Governo do Estado de São Paulo

A madrugada de hoje (20) na capital paulista foi a mais fria do ano. A estação automática do Mirante de Santana, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou mínima de 15,8°C. O recorde anterior foi de 16°C nos dias 1º e 14 de abril de 2021.

As estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registraram 16°C, em média, e a umidade relativa do ar oscilou em torno dos 95% na maioria dos bairros paulistanos. Imagens do radar meteorológico mostraram chuva fraca no extremo da zona sul e em municípios do litoral norte, porém, não são esperadas chuvas significativas para a capital paulista.

De acordo com o Climatempo, a atuação de um ciclone no oceano provocou uma mudança na direção dos ventos em São Paulo desde o fim de semana. Os ventos passaram a soprar do mar para o continente, trazendo um ar mais frio e úmido para as áreas do sul e do leste do estado. Com isso, além do aumento da chuva, a temperatura diminuiu bastante na Grande São Paulo.

Previsão

Na capital, o dia de hoje terá muitas nuvens, aberturas de sol e temperatura amena, com mínima de 16°C e máxima de 22°C. No feriado de quarta-feira (21), o cenário não se altera. Muitas nuvens, aberturas de sol e possibilidade de garoa, principalmente na madrugada e à noite. Os termômetros oscilam entre 15°C e 22°C, segundo o CGE.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL