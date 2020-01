Santa Gertrudes: prefeitura faz limpeza das ruas após chuva

A forte chuva que atingiu a cidade de Rio Claro na noite de sábado (04), também fez estragos na cidade de Santa Gertrudes, mas felizmente, os danos já estão sendo reparados e ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do prefeito municipal Rogério Pascon, funcionários da prefeitura, juntamente com a empresa Latina, fazem a limpeza das praças e ruas e nos próximos dias, escolas serão limpadas.

A chuva atingiu principalmente o Centro e também o bairro Bom Sucesso, de acordo com a Defesa Civil. Diversos pontos da cidade ficaram sem energia.