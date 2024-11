Passagem do trem iluminado atrai grande público às margens da ferrovia na Avenida 07; neste ano, partida será na noite do dia 15

A concessionária Rumo promove mais uma edição do tão aguardado “Rumo ao Natal”, em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A programação natalina do trem ocorrerá entre os dias 2 e 22 de dezembro.

Com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, o trem iluminado da Rumo vai levar a magia do natal a mais de 90 municípios de São Paulo. As locomotivas C30-7, General Electric Transportation, sendo uma da Rumo e outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, percorrerão mais de 1.900 quilômetros no interior, no litoral e na capital. No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem.

Em Rio Claro, a programação prevê a chegada do trem no dia 14 de dezembro às 19 horas, na Casa do Papai Noel, na Rua 1 com a Avenida 5, quando haverá apresentação do grupo “Derico 4teto”, que conta com a participação de Derico Sciotti, ex-saxofonista do Programa do Jô, Fábio Santini na guitarra, Cláudio Machado no contrabaixo elétrico e Christiano Rocha na bateria. No dia 15 de dezembro, a composição sairá de Rio Claro às 19 horas, com partida da Avenida 8-A com destino a Santa Gertrudes, na sequência passando por Cordeirópolis, Limeira e Americana.

Orientações de segurança para acompanhar a passagem: mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens; nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados; atenção redobrada às crianças (pais e responsáveis devem mantê-las em segurança).