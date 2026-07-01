Ação criminosa ocorreu na Avenida 8 e é investigada pela Polícia Civil; suspeitos fugiram após subtraírem o aparelho da vítima

Na noite de segunda-feira, um homem foi vítima de um roubo na Avenida 8, na área central de Rio Claro. O cidadão teve o seu aparelho celular levado por dois criminosos enquanto caminhava por uma via pública.

Segundo informações constantes no boletim de ocorrência, a vítima caminhava sozinha pelo local quando foi surpreendida pela abordagem dos suspeitos. Durante a ação criminosa, os indivíduos ordenaram que o homem não olhasse para eles e, em seguida, arrancaram o celular que estava em suas mãos antes de fugirem em direção desconhecida.

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Investigação do roubo na região central

A vítima apresentou à Polícia Civil a caixa do aparelho celular, documento que contém o número de identificação internacional (IMEI). A entrega da informação é fundamental e poderá auxiliar as autoridades nas investigações para identificar os autores do crime. O caso foi registrado oficialmente como roubo e será apurado pelos investigadores da Polícia Civil de Rio Claro.