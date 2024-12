O Natal Iluminado de Águas de São Pedro já começou e é disputadíssimo.

Enquanto a decoração de Natal na cidade de Rio Claro não é inaugurada, veja a programação na região

A Prefeitura de Rio Claro marcou para esta segunda-feira (9) a realização do pregão da licitação que vai contratar uma empresa para instalar a decoração natalina deste ano na cidade. Diferente do ano passado, quando a vila de Natal foi inaugurada logo no início do mês de dezembro no Parque Municipal do Lago Azul, este ano as contas do município se apertaram. Com isso, a Secretaria Municipal de Turismo deve realizar um investimento menor desta vez e a expectativa é de que as atrações sejam inauguradas somente no próximo domingo (15).

O secretário da pasta, Guilherme Pizzirani, informou que por meio de algumas economias, materiais e instalações do Natal de 2022 e 2023 também serão reutilizadas. Também no próximo domingo o Fundo Social de Solidariedade do Município de Rio Claro realizará uma grande festa de Natal para a população das 16h às 20h, no Lago Azul. Não haverá cobrança de ingresso e serão oferecidas várias atrações, incluindo música ao vivo, brinquedos, distribuição de algodão doce e pipoca, e a presença de Papai Noel.

Outras atrações estão acontecendo pela cidade, como a programação dos Concertos do Advento, retomada neste ano. O tema é “Resgatando os Concertos do Advento: Uma homenagem à Irmã Hermínia Maria Zago” e segue até o fim do mês. No dia 14, sábado, haverá a chegada do tradicional Trem Iluminado às 19 horas, na Praça do Ferroviário, na Rua 1 com a Avenida 5.

Na oportunidade haverá apresentação do grupo “Derico 4teto”, que conta com a participação de Derico Sciotti, ex-saxofonista do Programa do Jô, Fábio Santini na guitarra, Cláudio Machado no contrabaixo elétrico e Christiano Rocha na bateria. No domingo (15), a composição sairá de Rio Claro às 19 horas, com partida da Avenida 8-A com destino a Santa Gertrudes, na sequência passando por Cordeirópolis, Limeira e Americana. Para curtir o clima natalino, confira a seguir a programação em outras cidades da região.

Águas de São Pedro

O Natal Iluminado de Águas de São Pedro já começou e é disputadíssimo. Na Parada de Natal os personagens passeiam por alguns pontos da cidade dando um verdadeiro show. Este mês serão nos dias 14, 23 e 30, às 20h30, com início na Praça dos Rouxinóis indo em sentido ao Águas Shopping e Boulevard. Há também Shows Natalinos nos dias 13, 22 e 29, às 20h30.

As Paradinhas de Natal acontecem nos dias 8, 15, 21 e 28, às 17h, saindo da Casa do Papai Noel e seguindo pela Avenida Carlos Mauro. As Contações de Histórias para as crianças é dias 14 e 28, às 16h, e dia 4 de janeiro, na Casa do Papai Noel. Há também oficinas de culinária para crianças, apresentações de corais e visitação ao Papai Noel.

Leme

A VIII Mostra Natalina da Rede Municipal de Ensino, “Papai Noel em Leme: Alegria em Família”, traz como proposta de trabalho do Natal de 2024 a valorização da família. As instalações natalinas estão espalhadas pela cidade como na Rotatória Grill, Rotatória da Rodoviária, Praça Rui Barbosa, Casa da Cultura, Praça da Bíblia, Secretaria de Educação, Lago Municipal e Casa do Papai Noel.

São Carlos

São Carlos foi iluminada pela magia natalina com a inauguração do “Mundo Encantado de Natal” promovido pela ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), em parceria com a Prefeitura de São Carlos. As atrações estão na Praça do Mercado Municipal com uma Árvore Gigante de 15 metros de altura, o Caminho Estrelado, os túneis iluminados da Bola Gigante e da Caixa de Presente Gigante, e o Trenó do Papai Noel.

Outros pontos da cidade também receberam as ornamentações natalinas. O Calçadão da General Osório até o Jaú Serve, e trechos da rua Geminiano Costa, Comendador Alfredo Maffei e Avenida Sallum – na grande Vila Prado – brilham com estrelas iluminadas nos postes; além da rotatória da Praça Itália e da Praça da Opto, na região do grande Santa Felícia, que ganharam árvores de 12 metros de altura e letreiros de “Feliz Natal”.

Piracicaba

Prepare-se para viver momentos mágicos com muita alegria e atividades incríveis que vão encantar toda a família. As luzes natalinas da passarela Pênsil, na avenida Beira Rio, sem número, em frente ao Engenho Central, já estão acesas. De 9 a 23 de dezembro, o calendário tem eventos na Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) na Rua Prudente de Moraes, 463, Centro, nas principais vias comerciais e encerramento com cantata nas janelas do Teatro São José.

Nas paradas natalinas (pontos da cidade), casinha de Noel (itinerante), trenó e Natal Mágico Acipi (foyer Acipi) os pequenos e pequenas poderão levar as cartinhas para o Bom Velhinho, além de interagir com os personagens temáticos, garantindo muitos cliques na cenografia das instalações internas da Acipi. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.