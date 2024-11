Dentro da programação de festividades do Mês da Consciência Negra, acontece neste sábado (16) a Afrovibes Night, a partir das 19 horas, na quadra da escola de samba Grasifs/Voz do Morro. A entrada é franca.

Após o Festival Afrovibes, que aconteceu no ano passado na Antiga Estação Ferroviária, este ano a BlackJune Produções traz uma noite de muito samba e black music tendo como convidados Dj Roo, Grupo Tem Fuzuê e a grande atração da noite Ronaldinho Craque de Samba, ex-integrante do Grupo Fundo de Quintal. E para isso o local escolhido foi o berço do samba rio-clarense, a quadra da escola de samba Grasifs/ Voz do Morro.

Ronaldo da Silva Santos, o Ronaldinho Craque de Samba, começou sua trajetória como cavaquinista do Grupo Raça, participando dos dois primeiros álbuns. Em 1993, com a saída de Arlindo Cruz, assumiu o banjo do Fundo de Quintal. Permaneceu no grupo até 2017, quando anunciou sua saída para fazer carreira solo. Mas a paixão pelo samba vem da infância. Aos 8 anos de idade entrou na avenida tocando o seu primeiro surdo de marcação na escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, agremiação criada no quintal da sua avó́.

A quadra da escola de Samba Grasifs/Voz do Morro fica na Avenida 19, esquina com a Rua 15, no Consolação, em Rio Claro. A Afrovibes Night tem entrada franca.