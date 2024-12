Cantor de Americana (SP) une humor e emoção em nova produção disponível nas plataformas digitais

O cantor Rodrigo José, natural de Americana (SP), acaba de lançar o videoclipe de sua nova música, “Filha da Mãe”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. A produção foi dirigida pelo próprio artista em parceria com Estevan de Carli e traz uma narrativa leve e divertida, abordando temas como amor, separação e superação, com a participação especial de Narcisa Tamborindeguy, que adiciona um toque irreverente ao clipe.

Foto: Divulgação/Reprodução

Com um estilo inconfundível que mistura o popular brasileiro ao blues, soul e rock dos anos 70, Rodrigo José se consolidou como o principal representante do chamado “Brega Chique” no Brasil. “Foi um trabalho incrível, onde pude explorar novas ideias e trabalhar com a querida Narcisa. O videoclipe reflete, com leveza, um dos temas mais presentes no cotidiano popular. Espero que todos se divirtam e se emocionem ao assistir”, declarou o cantor em suas redes sociais.

Foto: Divulgação/Reprodução

Carreira e impacto

Rodrigo José ganhou destaque nacional com suas releituras modernas de sucessos de nomes como Waldick Soriano, Odair José e Sidney Magal, além de músicas autorais como Eu Te Amo, trilha sonora da minissérie “Eu, a Vó e o Boi”, da TV Globo. Com apresentações marcantes, o artista já esteve em programas como Altas Horas, Faustão, Encontro com Fátima Bernardes e The Noite, atraindo fãs de todas as idades.

O videoclipe “Filha da Mãe” reafirma a versatilidade de Rodrigo José e sua capacidade de emocionar o público com produções autênticas e inovadoras.

Onde assistir

O videoclipe está disponível nas redes sociais do cantor, no perfil @rodrigojoseoficial, mas também pode ser visto logo abaixo.