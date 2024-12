Imagem: TV Globo

O futuro do especial de Natal de Roberto Carlos está incerto, apesar do bom desempenho na audiência na noite de sexta-feira (20). Durante as negociações de renovação de contrato, que devem ser concluídas em janeiro, a Globo propôs alterações significativas no programa, que ele realiza desde os anos 1970. Roberto Carlos, no entanto, não concordou com a proposta, afirmando que o especial é essencial para sua carreira e para a venda de seus shows.

Em relação à audiência, o programa obteve bons índices, mesmo com o clima de incerteza. Segundo dados preliminares do Kantar Ibope, na Grande São Paulo, o especial alcançou 15 pontos de média, superando facilmente Record (3), SBT (2) e Band (1). No Rio de Janeiro, a atração foi ainda mais vista, com 20 pontos registrados, mesmo com a exibição se estendendo até depois da meia-noite.

Gilberto Gil e Roberto Carlos juntos no especial que celebrou os 50 anos do programa. O ícone baiano foi um dos grandes destaques do evento histórico (Foto: Bob Paulino/Rede Globo)

O especial de Roberto Carlos também teve uma vantagem considerável sobre o especial sertanejo “Amigas”, que contou com artistas como Ana Castela, Lauana Prado, Simone Mendes e Maiara e Maraisa. Em São Paulo, o programa sertanejo obteve 13 pontos de audiência e, no Rio, 14. Já o especial de Roberto Carlos marcou 42,6% a mais de público na capital carioca, uma diferença significativa.

Em outubro, a Globo incluiu a logomarca do especial no Upfront 2025, evento destinado à apresentação da programação da emissora ao mercado publicitário. As negociações entre a Globo e Roberto Carlos, que determinarão o futuro do programa, devem ser finalizadas no início de 2025.