Com normas para reduzir a possibilidade de transmissão do coronavírus, as feiras livres serão reabertas neste final de semana em Rio Claro. A informação foi confirmado pelo prefeito João Teixeira Junior durante reunião com feirantes e vereadores, na tarde desta quinta-feira (28).

“Sabemos da importância destas feiras para produtores e público, mas temos que seguir normas sanitárias para evitar o agravamento da pandemia”, afirma o prefeito Juninho.

Além do uso de máscaras pelos feirantes e clientes, as pessoas deverão respeitar distanciamento de entre elas, não será permitido o consumo de alimentos no ambiente da feira e pessoas com mais de 60 anos não poderão trabalhar na feira.

Nesta sexta-feira (29) haverá uma reunião com feirantes para orientação sobre as normas de funcionamento das feiras livres, que estão sendo retomadas no município a partir de pedidos dos feirantes e dos vereadores André Godoy, Ney Paiva, Seron, Val Demarchi, Julinho Lopes e Hernani Leonhard.

“Vamos fazer um retorno responsável”, destacou o presidente André Godoy. O vereador Julinho Lopes agradeceu o empenho das secretarias de Agricultura, Governo e Saúde e lembrou que outras atividades semelhantes já funcionam na pandemia. O vereador Val Demarchi ressaltou que a contribuição dos feirantes será fundamental para que as feiras sejam mantidas em funcionamento numa referência às normas que terão de ser cumpridas.

O secretário de Agricultura, Emílio Cerri, disse que a volta das feiras livres é uma atitude acertada e também destacou a importância de feirantes e público seguirem as determinações das autoridades sanitárias. O secretário de Governo, Ricardo Gobbi e Silva, também participou da reunião.