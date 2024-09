Manter-se hidratado é essencial, especialmente em dias de clima seco e temperaturas elevadas

Altas temperaturas e ausência de chuvas podem levar o “estado de atenção” para “estado de alerta”

A previsão aponta que os próximos dias serão de mais calor e altas temperaturas. O que o rio-clarense precisa ficar atento neste período é em relação à umidade do ar, que tem estado em níveis baixos, o que traz riscos à saúde.

A presença de uma massa de ar seco está inibindo a formação de nuvens de chuva no estado de São Paulo, resultando em céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas permanecerão elevadas e a umidade do ar continuará baixa, com índices abaixo de 20% em várias localidades do interior. Em Rio Claro, no dia de hoje (04), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 15,6°C, enquanto a máxima prevista deve variar entre 34°C e 36°C. Essas informações são fornecidas pela estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.

Recomendações

Diante desse cenário, cuidados com a saúde são recomendados, que incluem hidratação constante e proteger-se do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia, e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz.

Riscos de incêndios continuam elevados

A Defesa Civil divulgou o Mapa de Risco de Incêndios até domingo (08). Rio Claro mescla entre a pior zona, que é a de emergência, e a zona de alerta.