As pessoas com 44 anos ou mais continuam sendo vacinadas contra a Covid nesta quinta-feira (24) em Rio Claro. No feriado de aniversário da cidade o atendimento será feito exclusivamente no drive-thru realizado pelo convênio Santa Filomena no Shopping Rio Claro. No local também serão atendidas pessoas que não estiverem em veículos. O atendimento será das 8 às 15 horas, podendo terminar antes no caso de aplicação de todas as doses disponíveis. Todos que forem ser vacinados devem levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência em Rio Claro.

Quem faz parte dos demais grupos prioritários e ainda não se vacinou contra a Covid também deve procurar o ponto de vacinação para receber a dose do imunizante. O atendimento continua para profissionais de educação, motoristas profissionais, pessoas com comorbidade ou com deficiência permanente, gestantes, puérperas, pessoas com síndrome de Down e transplantados.

A expectativa é que nesta quinta-feira o município utilize todas as doses de que dispõe. Na sexta-feira (25) não haverá vacinação em nenhum dos locais de atendimento.

A aplicação de segundas doses nesta quinta-feira (24) será para as pessoas que tomaram a vacina Coronavac/Butantan até 28 de maio. Para a segunda dose, além dos documentos pessoais, é necessário apresentar o comprovante da primeira dose.

Para agilizar o atendimento, é importante que as pessoas, antes de irem ao posto de vacinação façam o cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.