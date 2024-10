Imagem ilustrativa

A previsão para hoje (25) indica céu encoberto, com chuvas e trovoadas isoladas, além de leve declínio nas temperaturas. Esse cenário é causado por uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão extratropical que atua no litoral do Sul do Brasil, avançando sobre o estado de São Paulo.

As condições trouxeram ventos fortes a Rio Claro na quinta-feira (24), com registro de 49 km/h na Estação Meteorológica da Unesp, no Bela Vista (sensor a 2 metros de altura), embora a Defesa Civil, cujo sensor fica a 10 metros do solo, tenha apontado rajadas de até 74 km/h em outras áreas do município. O volume de chuva também foi significativo, com 36,9 mm registrados, somando 96,4 mm em outubro. Segundo a Defesa Civil, o acumulado foi de 22 mm.

De acordo com o IPMet, a frente fria deve deslocar-se para o Rio de Janeiro no sábado (26), mas a instabilidade persiste em grande parte de São Paulo, com períodos de melhora a partir do oeste. O tempo tende a ficar mais nublado, com chuvas isoladas principalmente no norte e leste do estado, e temperaturas se estabilizando.

Para domingo (27) e segunda-feira (28), espera-se sol e céu parcialmente nublado em grande parte das regiões paulistas devido ao sistema de alta pressão pós-frontal. Chuvas isoladas ainda são possíveis no norte e leste do estado, e as temperaturas terão elevação gradativa. A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 20,3°C, e a máxima prevista é de 30°C. No fim de semana, as mínimas devem variar entre 17°C e 19°C, e as máximas entre 24°C e 31°C. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.