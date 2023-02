Imagem ilustrativa.

O fim de semana foi marcado por dois homicídios em Rio Claro, que já soma um total de oito neste ano de 2023. A vítima do sétimo homicídio foi Eliel Oliveira, 29 anos, conhecido de “Alagoano”, assassinado com dois tiros no rosto no início da madrugada de domingo (19) na Rua 8 com Avenida M-25, Jardim São Caetano, região norte, no Grande Cervezão. A autoria do crime é desconhecida.

O corpo foi encontrado com dois orifícios na boca, um deles saindo na cabeça e outro na bochecha. No local, os policiais encontraram cinco latas de cerveja. A esposa da vítima informou no plantão policial, na Avenida da Saudade, que o casal estava em uma chácara e ela retornou antes para residência, sem a companhia do marido. Ela relatou ter ouvido cinco disparos próximo de sua casa. A vítima, a princípio sem identificação, no IML (Instituto Médico Legal) foi reconhecida pela esposa e passou por exame do legista.

O oitavo homicídio foi registrado às 18h35. também no domingo (19), na Rua 22 com Avenidas 23 e 24, Bairro do Estádio, região sul da cidade. Sarah Daphine Muniz dos Santos, 23 anos, foi assassinada a tiros por dois ocupantes de Honda Fit cinza, placas de Itaquaquecetuba-SP, que fugiram em seguida. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e apreendeu para investigação uma caminhonete Saveiro 1,6 Cross, cor vermelha, placas de Rio Claro, onde estavam vítima fatal e sua companheira, além do Honda Fit utilizado pelos dois acusados, abandonado por eles na região rural de Santa Gertrudes.

A vítima foi sorrida por sua namorada, 31 anos, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na Avenida 29, Bairro do Estádio, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo ela, as duas estavam na festa de cavaleiros no Jardim das Nações, quando resolveram, cada uma em um carro, se dirigirem a um bar na região sul do município, onde os dois acusados desceram do Honda Fit, de gorro e máscara, e realizaram os disparos, cerca de 20 no total. Os policiais apreenderam os 19 projéteis retirados da vítima.

Flagrante de receptação

Flagrante de receptação de aparelho celular, produto de furto, foi registrado às 20h10 no Jardim Nova Itirapina, em Itirapina. Dois acusados, 20 anos e o de 28 anos, detidos pela Polícia Militar.

Os policiais apreenderam cinco celulares, seriam furtados, o acusado, 20 anos, teria praticado furtos em residência em Itirapina. O delegado de plantão arbitrou fiança de R$ 1.302,00, salário mínimo, a dupla acusada não pagou, os dois ficaram à disposição da Justiça.

Morte de bebê, Santa Casa

A Polícia Civil registrou ocorrência de morte a ser esclarecida de uma bebê de 4 meses, ocorrida no início da manhã do último sábado (18), na Santa Casa de Rio Claro. Informações iniciais dão conta que a criança foi socorrida à unidade médica após uma queda, no atendimento de urgência, ela não resistiu e veio a óbito. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Flagrante de tráfico

Flagrante de tráfico de drogas foi registrado às 20h35 de domingo (19) no Parque Jequitibás, em Santa Gertrudes. Acusado, 28 anos, foi detido pela Polícia Militar. No ponto de venda de tráfico, os policiais apreenderam 32 microtubos de cocaína. Havia um comprador no local, mas este conseguiu fugir.