Imagem ilustrativa

A manhã desta terça-feira (10) em Rio Claro começa com céu nublado e chuvas isoladas, segundo informações do IPMet. Uma frente fria que avança pelo litoral paulista em direção ao Rio de Janeiro mantém instabilidade no estado de São Paulo, com expectativa de chuva e trovoadas isoladas em diversas regiões. As temperaturas apresentam ligeiro declínio, com mínima de 21°C registrada no campus da Unesp e máxima prevista de 30°C. O volume de chuva registrado nas últimas 24 horas no campus da Unesp foi de 21,7 mm.

A previsão é de que, a partir de quarta-feira (11), as condições de instabilidade comecem a diminuir, com o afastamento da frente fria da costa paulista. As informações são da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.