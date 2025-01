Iniciativas da Secretaria Municipal da Educação levaram o município de Rio Claro a ser premiado com o selo de Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. “É gratificante verificar que, além das obras físicas, também estamos avançando ainda mais na qualidade do ensino oferecidos aos nossos alunos”, afirma o prefeito Gustavo.

Nos últimos quatro anos, a prefeitura de Rio Claro colocou em funcionamento oito novas unidades educacionais e criou mais de 1.000 vagas em creches e escolas

De acordo com o Ministério da Educação, a criação do selo nacional visa reconhecer o trabalho das secretarias de educação na alfabetização das crianças brasileiras, celebrando os avanços alcançados ao longo do ano.

Rio Claro apresentou seus projetos para análise do ministério e conseguiu avaliação que lhe conferiu o selo nacional. “É uma conquista de toda a comunidade escolar”, afirma Valéria Velis, secretária municipal da Educação. “Vamos continuar trabalhando para novos avanços”.

Entre as iniciativas da prefeitura que possibilitaram o reconhecimento nacional a Rio Claro estão a formação de docentes dos anos iniciais e formação de gestores dos anos iniciais do ensino fundamental com foco na alfabetização, projeto institucional de ensino com foco na recomposição das aprendizagens aos estudantes com defasagem de aprendizagem de leitura e escrita ao longo do ano letivo, ação institucional destinada a reconhecer boas práticas na alfabetização, gestão escolar com foco na promoção da leitura na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, espaços de incentivo à leitura em todas as salas de aula de 1º e 2º anos, e distribuição de materiais didáticos complementares.

A adesão de Rio Claro ao programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem o trabalho coordenado pelas articuladoras Luciane Oliveira e Erika Huziwara, realizando formação com os professores coordenadores do ensino fundamental, acompanhando a instalação dos Cantinhos da Leitura e orientando quanto as escolhas dos livros para compor o acervo literário das unidades escolares.