Rio Claro realiza nos dias 3 e 4 de fevereiro, na sexta-feira e sábado da semana que vem, a 15ª Conferência Municipal de Saúde. O evento, realizado pelo Conselho Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde, acontece a cada dois anos e é um dos mais importantes espaços de diálogo entre governo e sociedade para a construção das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste sábado (28), segunda e terça-feira serão realizadas as últimas pré-conferências, de uma programação composta por 39 atividades. Neste sábado será realizada pré-conferência às 15h30, reunindo grupo de psicólogos e fazedores de arte e cultura, na Rua 5-B, 51, Cidade Nova. Na segunda-feira (30) as pré-conferências serão às 9 horas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Rua 8, 3.131, Alto do Santana); às 10 horas na USF Assistência (Avenida 1, esquina com Rua 1); às 12 horas com a equipe multiprofissional de saúde mental (Rua 15, 51, Bairro do Estádio); e às 13h30 na USF Panorama (Avenida 64, 1.390). Na terça-feira (31) as atividades serão às 14 horas no Centro de Especialidades Odontológicas III (Rua 7, 1.687, Santa Cruz); às 14 horas no núcleo de saúde da Faculdade Anhanguera (Rua 2-A, 1.195, Jardim Primavera); e às 19 horas com Magestar e profissionais de parto e nascimento (Rua 10, 1.429, Santana).

A conferência realizada em Rio Claro será a etapa municipal da Conferência Nacional de Saúde e ambas terão como tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – amanhã vai ser outro dia”.

Para ser delegado (com direito a voz e voto) na Conferência Municipal é necessário participar de pré-conferência.

Ao final do processo as deliberações aprovadas na Conferência Municipal subsidiarão a gestão pública, bem como poderão ser encaminhadas no âmbito municipal, estadual ou nacional, por meio da 17ª Conferência Nacional de Saúde, e devem ser contempladas no próximo ciclo de planejamento do governo federal e servir de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e o Plano Plurianual de 2024-2027.

Mais informações podem ser obtidas com o Conselho Municipal de Saúde, que fica na Avenida 2, 238, Centro. O telefone para contato é o (19) 98455-1553 e o e-mail é [email protected]