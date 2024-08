A Estação de Tratamento de Água (ETA) 1 está localizada no bairro Cidade Nova. Foto: Arquivo JC

Em tempos de alerta de estiagem, o tema volta à discussão com encontro regional e a divulgação de cidade que conseguiram reduzir índices

As perdas de água por departamentos públicos e concessionárias que administram o serviço nas cidades brasileiras são o tema do “Encontro de Perdas de Água – Metodologia de Balanço Hídrico da IWA” que será realizado na quinta-feira (22) na Unicamp, em Campinas. O objetivo é apresentar experiências bem-sucedidas no combate às perdas do sistema. Organizado pela Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA) dos Comitês PCJ, o evento acontece em plena estiagem, com várias cidades em estado de alerta devido ao risco da escassez. Em Rio Claro, o Daae divulgou recentemente um comunicado sobre a situação crítica pedindo o uso racional da água. O que chama a atenção é que enquanto falta água para atender a população, a média nacional de perdas no sistema é de 40%, ou seja, quase metade da água captada e tratada “desaparece” nas falhas na rede e também devido às tubulações clandestinas. No caso de Rio Claro, o Daae informa que “as perdas estão entre 38 a 40%, que é a média nacional. São dados gerados por perdas em rede e ligações clandestinas (furtos de água)”. Em Piracicaba, segundo informou a Secretaria de Comunicação, baseada no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o índice é de 53,9%, entre perdas físicas e financeiras registradas pelo serviço municipal. Na última semana, a BRK Ambiental, concessionária responsável pelo sistema de água em Santa Gertrudes, informou que o índice ficou em 19% no primeiro semestre deste ano. Em Limeira, também sob concessão da BRK, o índice informado é 19,04%. Importante ressaltar que o bom desempenho no combate às perdas tem exemplos em serviços públicos e privatizados.

O assunto da semana na política foi a declaração de bens dos candidatos a prefeito, vice e vereadores em Rio Claro. Uma mistura de espanto e perplexidade diante dos patrimônios x padrão de vida apresentado nos últimos anos. Em reportagem publicada na sexta-feira (16) no JC estão as declarações dos candidatos a prefeito. Os demais podem ser consultados no site do TSE. Esse “susto” já é tradição no início da campanha, mas segue chamando a atenção.

Hora da prova – Nos próximos cinco sábados, a partir de 24 de agosto, a rádio Jovem Pan News vai realizar uma “sabatina” com os candidatos a prefeito de Rio Claro. Sempre aos sábados, das 9 às 10 horas, os nomes que disputam o Executivo serão entrevistados por jornalistas e comentaristas de Política convidados pela rádio. Em sorteio realizado nesta sexta-feira (16), ficou definido que o candidato Airton Moreira (Psol) será o sabatinado do dia 24; no dia 31, Gustavo Perissinotto (PSD); em 7 de setembro, Antonio Carlos Sarti (PSB); no dia 14 de setembro, Juninho da Padaria (PRD) e no dia 21 de setembro, encerrando a série, Rogério Guedes (PL). Os eleitores podem acompanhar as sabatinas na FM 106,1, no canal do JC no YouTube e na página do Jornal Cidade de Rio Claro no Facebook.

Na ordem de participação, Airton Moreira, Gustavo Perissinotto, Antonio Sarti, Juninho da Padaria e Rogério Guedes.

Fermento

Durante participação no A Semana em 60 Minutos, o presidente do Solidariedade, Francisco Quintino. voltou a falar sobre o endividamento de Rio Claro no atual governo. “A dívida que ele acrescentou em cerca de R$ 155 milhões faz com que o total chegue a R$ 700 milhões, devida inclusive pela criança que ainda não nasceu”.

Metade

Ao ser questionado sobre a divisão na direita de Rio Claro, que em tese tem uma fatia de cerca de 70% dos votos, o empresário Omar Cechetto lembrou que essa não é a única divisão. “A esquerda também está dividida, nós temos aqui, abertamente, dois, dois candidatos e meio, vamos falar assim, com tendências mais para a esquerda”.

Calculadora

Para Quintino, a chance do grupo de centro esquerda está na existência de três candidaturas chamando para si o título de conservadora. ”Como a direita é desunida, fica mais fácil para nós” . Embora a cidade também tenha a candidatura do Psol ao Executivo, vale ressaltar. Sobre os 2,5 de candidatos para cada lado citado por Omar, Quintino calcula que é 1,5. Mas não explicou se para direita ou esquerda.