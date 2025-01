Após cruzamento da direita, Coutinho recebeu, dominou e empatou a partida. Foto: Ana Julia Guerreiro Galvão | @a.jfotos

Galo Azul perdeu chances de vencer o jogo de goleada contra o Ituano. Próxima partida é no domingo (19) contra o Juventus

Iniciando a caminhada pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Rio Claro FC recebeu no Schmidtão o Ituano na tarde de ontem (16). E o jogo ficou no empate de 1 a 1. A partida começou sem grandes lances faltando criatividade e assertividade para as duas equipes.

Aos 12 minutos o visitante chegou com perigo após um bate-rebate na grande área, mas a defesa do Galo Azul afastou a bola. Outra boa oportunidade veio aos 21 minutos em uma bola cruzada pelo lado direito. A zaga do Rio Claro FC estava mal posicionada e contou com a falta de pontaria do visitante.

Vivendo um bom momento no jogo, o Ituano viu a sorte indo embora junto com o camisa 8, Kaio Mendes, que após duas entradas fortes foi expulso. Com um a mais em campo, o Azulão teve a primeira grande chance aos 26 minutos em uma jogada pelo lado esquerdo, mas faltou a finalização.

O Rio Claro passou a gostar mais do jogo e ter mais domínio da bola faltando acertar o chute para furar o gol de Jefferson Paulino. Aos 35 minutos mais duas grandes oportunidades fizeram o torcedor levar as mãos a cabeça. Daí por diante, até o final do primeiro tempo foi pressão dos donos da casa, mas o grito de gol ficou preso na garganta.

Segundo Tempo

A etapa complementar começou com uma alteração para cada lado e com o Rio Claro chegando no gol do adversário, porém, ainda com falta de pontaria. O Ituano voltou mais ‘vivo’ chegando na grande área o que obrigou o Galo Azul a se movimentar mais no campo de defesa.

Aos 10 minutos o perigo ao gol do Azulão veio com uma cobrança de falta que por muito pouco não balançou a rede. O visitante em desvantagem em campo passou a jogar de igual para igual até que de tanto tentar aproveitou um vacilo. Da direita veio um cruzamento e Neto, bem posicionado, dominou e chutou para fazer 1 a 0 para o Ituano aos 15 minutos.

A partir do gol o jogo deu uma esfriada e o RCFC resolveu acordar depois dos 30 minutos onde chegou por duas vezes com perigo, no entanto, não conseguiu concluir. O respiro veio no finalzinho do jogo. Após cruzamento da direita, Coutinho recebeu, dominou e empatou a partida. O gol devolveu a confiança ao Azulão que até teve chances de virar a partida, mas ficou tudo por isso mesmo: Rio Claro 1 x 1 Ituano.

Escalação

Entraram em campo pelo Rio Claro FC: Passareli, Fabinho, Gustavo Fagundes, Guilherme Paixão, Matheus Nunes, Fabiano Santiago, Cesinha, Yamada, Thalisson, Jacó e Denilson. Todos sob o comando do técnico André Gaspar. Com as substituições saíram Jacó, Fabiano, Fabinho e Matheus, no segundo tempo entraram Coutinho (autor do gol), Renan, Caique e Rael.

Rodada

A próxima partida do Galo Azul será na manhã de domingo (19), às 10h, na casa do adversário Juventus. Depois, ainda na semana que vem, volta a jogar na quarta-feira (22), recebendo o São José às 15h no Schmidtão.