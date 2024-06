Autor do gol do Rio Claro FC, camisa 9 Cristhyan

Galo Azul enfrentou, em casa, o Grêmio São-Carlense. Ambos ficaram no 1 a 1 na estreia da Copa Paulista

O Rio Claro Futebol Clube ficou no empate jogando na estreia da Copa Paulista, no último sábado (15). O Galo Azul enfrentou o Grêmio São-Carlense e a partida encerrou-se no 1 a 1 no Estádio Municipal Dr. Augusto Schmidt Filho.

O Azulão abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com gol do camisa 9 Cristhyan. Já o adversário empatou com gol de Ferreira logo no início do segundo período.

Imagens: FPF

Ambos os times estão no Grupo 3 da Copa Paulista. O Taquaritinga terminou a rodada na liderança após vencer a equipe do União São João em casa, por 1 a 0. O Rio Claro FC aparece em seguida com 1 ponto, mesma pontuação do Grêmio São-Carlense, que está na terceira colocação.

No sábado (22), o Galo Azul volta a campo contra o XV de Piracicaba, que também integra o Grupo 3. A partida, às 15h, acontece no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, na cidade vizinha. Vai ser a estreia do XV.