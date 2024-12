Treinos acontecem no Estádio Schmidtão, casa do Rio Claro FC

Galo Azul já treina focado na disputa do Campeonato Paulista Série A2 de 2025

O Rio Claro Futebol Clube vem anunciando seus jogadores que farão parte do elenco que disputará o Campeonato Paulista Série A2 em 2025. Já foram apresentados 19 atletas, além da confirmação anterior de que André Gaspar volta a ser o técnico do time para a disputa. Confira a seguir quem são os jogadores que defenderão o Galo Azul a partir de 15 de janeiro. Na estreia, o RC-FC enfrentará o Ituano.

André Gaspar volta para o time do Rio Claro Futebol Clube e assumiu os trabalhos no início de dezembro. Foto: Reprodução

Goleiros – Com passagens recentes por Athletic e Marília, Lucas Passarelli, de 28 anos, vai defender o Azulão nas traves. Ao seu lado foi anunciado Romário, de 23 anos. O goleiro volta ao time após disputar a Copa Paulista deste ano.

Atacantes – Após atuar recentemente pela Inter de Limeira e Paraná Clube, Ueslei Brito (29 anos) chega para reforçar o ataque do time. Jacó, atacante de 22 anos, foi uns dos destaques do Campeonato Cearense deste ano atuando pela equipe do Barbalha, seu último clube foi o Barra- SC. Outro atacante é Cauã Santos, de 21 anos. O atleta passou pelas categorias de base do Atlético Mineiro e CRB onde fez parte do elenco profissional nas últimas temporadas, inclusive, atuando pelo Campeonato Brasileiro Série B. Deivid Anacleto, de 36 anos, é mais um reforço para o ataque com um extenso currículo e conquistas. Emanoel, de 20 anos, tem passagens pelo Santos e no próprio Azulão pelo Sub-20 e Copa Paulista.

Laterais direito – Fábio Sá, de 29 anos, volta ao time após disputar a Série A2 de 2024. Caíque Hélio, de 20 anos, é formado na base do time e está de volta para reforçar a equipe. Ele estava cedido por empréstimo ao Itabuna-BA, disputando o Campeonato Brasileiro da Série D e na sequência finalizou o ano vestindo a camisa do Vitória-BA durante o Campeonato Brasileiro Sub-23.

Laterais esquerdo – Rael Gomes, 25 anos, é mais um reforço oficializado. O atleta já atuou por vários clubes no Campeonato Paulista e neste ano disputou a Série A2 pelo XV de Piracicaba. Formado nas categorias de base do Grêmio-RS e com passagens por algumas equipes no futebol paulista onde o atleta disputou duas vezes a Série A2, Matheus Nunes, de 24 anos é mais um lateral esquerdo.

Zagueiros – Gustavo Fagundes (23 anos) está de volta após ser emprestado ao Itabaiana-SE onde conquistou o acesso a Série C do Campeonato Brasileiro. Guilherme Paixão (22 anos) é mais um reforço para temporada de 2025. Este ano o atleta se destacou no futebol goiano atuando pelo Goiânia e Grêmio Anapolis. Matheus Vedrani, de 20 anos, se destacou nos últimos anos atuando na equipe Sub-20 do RC-FC e este ano foi cedido por empréstimo ao Grêmio-RS.

Meias – Renan Nunes, de 21 anos, cria da base do Azulão, volta ao time. Este ano o atleta fez parte do elenco da Portuguesa de Desportos durante o Paulistão A1 e Copa Paulista. Cesar Belli, o Cesinha (28 anos) é um dos principais destaques do Galo Azul nas últimas temporadas, disputou a A2 deste ano e na sequência foi emprestado para equipe da Inter de Limeira durante o Campeonato Brasileiro da Série D. Thalisson Bahia, de 22 anos, chega no reforço com passagem por Pouso Alegre-MG, Inter de Lages-SC e Athletic-MG. João Paz, volante de 19 anos, é cria das categorias de base e foi destaque da equipe Sub-20 e disputou a Copa Paulista deste ano. Luis Fernando Yamada, 29 anos, tem passagens por vários clubes no futebol paulista, o atleta se destacou este ano vestindo a camisa do Taubaté durante a Série A2, onde anotou 6 gols na competição.

Meio de campo – Fabiano Santiago, de 26 anos, se destacou atuando por várias temporadas com a camisa do São José-RS. No ano passado atuou pela Inter de Limeira e em 2024 no Águia/PA.