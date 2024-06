Lúcio Borges no Jornal de Esportes, da Rádio Jovem Pan News Rio Claro (FM 106,1)

Técnico do Azulão fala da expectativa para Copa Paulista. Equipe estreia neste sábado em casa

O mais novo técnico do Rio Claro Futebol Clube, Lúcio Borges, falou nessa quinta-feira (13) sobre a expectativa para a estreia do time na Copa Paulista, no sábado (15), contra o Grêmio São-Carlense. A partida acontece em casa, no Estádio Schmidtão. Ao Jornal de Esportes, da Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1, o treinador comentou sobre o trabalho que está sendo desenvolvido com a equipe.

“Temos trabalhado bastante, o planejamento foi de que teremos uma equipe jovem, com atletas com condição de performar e chamar a atenção nesta competição, que é bastante dinâmica, e muito forte no Estado de São Paulo. Neste processo a gente precisa mesclar a preparação em campo, com treinamentos e periodização, com atenção ao mercado, que é onde a gente vai buscar os jogadores para completar nosso elenco. O trabalho tem sido árduo e bem positivo neste período”, explica.

Lúcio trabalhou anteriormente no time do Sertãozinho, Rio Branco (Americana), Jaguariúna, entre outras equipes. Também passou pelo Velo Clube e agora o novo contrato com o Rio Claro Futebol Clube, onde já atuava nas categorias de base, é válido para a Copa Paulista. “É desafiadora o suficiente para eu me ater aos desafios, claro que quando a gente chega num clube desta grandeza, de Campeonato Paulista Série A-2, a gente vê a repercussão que é isso a medida que é anunciado, como é no mercado, o apelo que é trabalhar num clube da grandeza do Rio Claro FC. Venho motivado para fazer uma grande competição e o futuro é o futuro”, acrescenta.

Técnico do Rio Claro Futebol Clube, Lúcio Borges

No elenco do time para a Copa Paulista, o jogador mais velho tem 24 anos. “Neste início de trabalho é um elenco jovem, mas atletas que têm bastante rodagem. Não necessariamente a idade significa a experiência, então procuramos jovens atletas que tenham tido uma grande rodagem, minutagem nas últimas temporadas e que tenham potencial. E que a gente tenha espaço para contratações pontuais que venham surgir no decorrer da competição”, afirma Lúcio. Você pode assistir a entrevista completa no YouTube clicando aqui. Caso prefira, o vídeo está disponível logo abaixo.

COPA PAULISTA

A estreia acontece nesta sexta-feira (14) entre Barretos e Comercial RP, no Estádio Municipal Antonio Gomes Martins, às 20h. A rodada continua no sábado, com mais sete jogos. O Rio Claro Futebol Clube enfrenta o Grêmio São-Carlense às 15h, no Estádio Municipal Dr. Augusto Schmidt Filho. A Copa Paulista continua no domingo e segunda-feira. A segunda rodada volta no próximo final de semana. No dia 22, Às 15h, o Rio Claro FC enfrentará o XV de Piracicaba no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, na cidade vizinha.