A última vez que choveu em Rio Claro foi em 22 de agosto, com 7,6 milímetros de precipitação. Com base nos dados do Centro de Análise e Planejamento Ambiental (Ceapla) da Unesp, já são 27 dias sem chuvas no município.

A média prevista para setembro é de 57,5 mm mas, com a estiagem registrada, este mês caminha para ser o mais seco desde 1994, início das medições do Ceapla. No entanto, o atual cenário pode mudar com a previsão de chuvas a partir do próximo domingo (20).

“Esperamos que venha um volume razoável de chuva, que, inicialmente, deverá ser acompanhada de poeira, vento e pouca água, mas a previsão é chover até o dia 23”, comenta o técnico do Ceapla, Carlo Burigo.

Publicidade

Considerando as médias históricas para setembro, os anos mais críticos foram os de 1994 (1,3 mm) e 2007 (0,6 mm), ficando aquém do esperado.

O inverno de 2020, que compreende de junho a setembro, também é considerado o mais seco dos últimos dois anos. Com total previsto de 112,1 mm para o período, choveu 58,8 mm até esta sexta-feira (18). No ano de 2019, foram 82,7 mm e, no ano anterior, 163,1 mm.

A estação mais fria do ano – mas que teve máximas de 38ºC no município -, termina na próxima semana. A Primavera começa, oficialmente, no dia 22 de setembro.

Saúde

Falta de chuva, intenso calor e baixa umidade do ar colaboram para agravar problemas respiratórios. Cuide-se neste período

Previsão

Há possibilidade de chuvas nos próximos dias em Rio Claro. Confira a previsão do tempo feita pelo Ceapla, da Unesp: