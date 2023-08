Foto: Rumo Logística

Prefeitura propõe à Rumo parceria para agenda positiva

A Prefeitura de Rio Claro e a empresa Rumo Logística poderão estabelecer parceria para a implantação de uma agenda positiva, visando ao desenvolvimento de ações educativas e de lazer. O objetivo é ampliar a divulgação do trabalho da Rumo no município e oferecer oportunidades para que a comunidade conheça de perto o transporte ferroviário.

Ofícios neste sentido foram entregues a gestores da Rumo, Marcelo Rodrigues, Giana Custódio e Daniely Andrade. Os ofícios são assinados pelos secretários municipais Paulo Paulon (Mobilidade Urbana), José Gustavo Viegas Carneiro (Segurança) e Leandro Geniselli (Meio Ambiente), Bruna Perissinotto (presidente do Fundo Social) e Maria do Carmo Guilherme (chefe de gabinete da Mobilidade Urbana).

Entre as ações propostas estão a realização de passeios de trem no Dia do Ferroviário (30 de abril), na campanha de prevenção de acidentes de trânsito (em maio), no aniversário de Rio Claro (em junho), nas férias escolares (em julho), na Semana do Trânsito (em setembro) e nas comemorações do Natal.

Também foi proposta uma cooperação para a segurança no trânsito, a possibilidade de abertura do Museu da Memória Ferroviária, o uso do trilho da gare da antiga estação para exposições e embarques, o desenvolvimento de atividades teatrais, a elaboração de vídeo institucional e a realização de curso de segurança ferroviária e mobilidade urbana.

Ao setor ambiental a parceria poderá resultar na disponibilização de um vagão de trem para ser adaptado como sala de aula.