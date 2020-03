A prefeitura de Rio Claro está lançando novo canal de atendimento à comunidade para falar sobre o novo coronavírus (Covid-19). A partir de segunda-feira (30) quem tiver dúvidas sobre a transmissão e sintomas do coronavírus terá as perguntas respondidas por médicos via telefone, através do serviço de telemedicina.

”Cinco médicos estão sendo treinados para dar à comunidade os esclarecimentos necessários sobre o coronavírus”, destaca Maurício Monteiro, secretário municipal de Saúde, acrescentando que a informação é uma arma importante para se conter a propagação do vírus.

Além do esclarecimento de dúvidas em geral sobre o assunto, o atendimento inclui orientações a pessoas que eventualmente apresentem sintomas da Covid-19. A partir do relato do paciente ou familiar o médico irá orientar o que deve ser feito.

O Tele Corona atenderá pelo telefone (19) 2111-6999, das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. A iniciativa é uma parceria da prefeitura de Rio Claro com o Centro Universitário Claretiano, que cedeu instalações, equipamentos e sistemas para viabilizar o serviço junto à Secretaria de Saúde.

O treinamento da equipe médica já foi iniciado e prosseguirá neste fim de semana para que todos estejam devidamente preparados para operar equipamento e sistema em que serão lançados os atendimentos.

“Estamos unindo esforços e atuando em diferentes frentes com foco principal na saúde pública, visando salvar vidas”, ressalta o prefeito João Teixeira Junior. “A colaboração da comunidade é de suma importância nesse trabalho”, acrescenta Juninho.

Outra fonte de informação é o site da Secretaria de Saúde (www.saude-rioclaro.org.br), onde a comunidade pode acessar o guia de prevenção ao novo coronavírus.

O Tele Corona também será usado pelos médicos para monitorar pacientes em tratamento permanente no Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead).