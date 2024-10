Imagem ilustrativa

A sexta-feira (04) começou sob um céu encoberto. A previsão indica que o tempo se manterá estável, com períodos de nebulosidade parcial, resultado da chegada de um sistema de alta pressão pós-frontal. No leste do estado de São Paulo, incluindo o Vale do Paraíba, a nebulosidade seguirá intensa, com possibilidade de chuvas devido à proximidade de uma frente fria, que se encontra sobre o litoral do Rio de Janeiro, e aos ventos úmidos vindos do oceano em direção ao continente. O dia será marcado por temperaturas amenas e ventos moderados, com algumas rajadas mais fortes.

Para o fim de semana, espera-se um tempo estável, com pouca formação de nuvens, influenciado pela atuação de uma massa de ar mais seco. Entretanto, no litoral paulista, a nebulosidade continuará mais presente, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas.

Hoje, em Rio Claro, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 17,1°C, e a máxima prevista para o dia é de 30°C. No fim de semana, as mínimas deverão oscilar entre 14°C e 16°C, enquanto as máximas devem alcançar entre 28°C e 30°C. As informações são da estação meteorológica Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.