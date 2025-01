Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jardim Novo em Rio Claro

Rios e córregos do município foram beneficiados com o trabalho da concessionária

Em 2024, 16,4 bilhões de litros de esgoto sem tratamento deixaram de ser despejados nos rios e córregos de Rio Claro. Isso só foi possível devido aos avanços e investimentos em esgotamento sanitário conquistados pelo município e que são de responsabilidade da BRK desde 2007.

Para coletar todo o esgoto da cidade e distritos, ou seja, destinar todo o esgoto gerado nos imóveis (pelas pias, ralos e vasos sanitários) até as devidas tubulações, Rio Claro possui 837,5 quilômetros de redes. Isso significa que se toda a estrutura de tubulações da cidade fosse colocada numa linha reta, ela seria suficiente para chegar próximo à divisa da Bahia, ou ainda, realizar por quatro vezes uma viagem de Rio Claro à capital do estado de São Paulo.

Por dia, 44 milhões de litros (média de 2024) de esgoto são recebidos in natura nas estações da BRK, tratados e devolvidos adequadamente aos rios do município. Há pouco mais de uma década, a cidade tratava apenas 11% de seu esgoto. Em 2010, conquistou um importante avanço neste serviço com o início de operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Conduta e, posteriormente, em 2017, com o início de operação da ETE Jardim Novo, alcançando os 92% atuais de tratamento de esgoto.

O resultado obtido na cidade é bem diferente do restante do país. Segundo o Ranking do Saneamento 2024, elaborado pelo Instituto Trata Brasil com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2022, no Brasil apenas 52,2% do esgoto passava por tratamento, um volume equivalente a mais de 5,2 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento despejado na natureza todos os dias.

Com um índice de remoção de carga poluidora de 95% nas estações de tratamento de esgoto (ETEs), a BRK tem contribuído diretamente para a despoluição dos corpos hídricos da região, promovendo melhorias significativas na saúde pública, na biodiversidade e na sustentabilidade local.

Com investimento de R$ 1,9 milhão, foi possível a modernização das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) Conduta e Jardim Novo, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional e reduzir o consumo de energia. A BRK também avançou 22% na construção de um novo sistema de tratamento preliminar na ETE Flores com investimentos de R$ 5,3 milhões. O objetivo é aumentar a eficiência do tratamento e melhorar a segurança dos trabalhadores.