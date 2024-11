A próxima terça-feira (3) é o Dia Internacional de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Durante a próxima semana, Rio Claro realizará uma série de atividades voltadas ao tema.

Nessa segunda-feira (2) será realizado festival de natação, a partir das 15 horas, no Centro Social Urbano João Rehder Netto, com alunos, entre os quais pessoas com deficiência, das professoras Sâmela Porto Scatolin e Karyn Nascimento.

A partir também de segunda-feira, até a sexta-feira (6), o saguão do paço Municipal sedia mostra de desenhos feitos por crianças que frequentam os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos bairros Panorama e Bandeirantes, e do educandário Santa Maria Gorettti. O tema da exposição é a busca por uma sociedade mais inclusiva.

Na terça-feira (3), a partir das 9 horas, será feita a entrega de tampinhas arrecadadas pelos serviços de convivência ao Projeto Gui. Na quarta-feira (4) será feito o encerramento de mais um módulo do curso de braile, no centro Cultural Roberto Palmari.

Na quinta-feira (5), das 9h30 às 14h30, a prefeitura realiza atendimento especial para pessoas com deficiência em busca de emprego. Será no paço municipal, na sala da Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que faz parceria com polo de Empregabilidade Inclusiva da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Na sexta-feira (6) no paço municipal tem apresentação de projeto piloto do Mapa Tátil, no paço Municipal, às 14 horas, na sala da Assessoria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que realiza o projeto em parceria com a Empresa Júnior da escola Puríssimo.

De acordo com Paulo Meyer, Assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência “vários projetos foram desenvolvidos no decorrer do ano, finalizamos o ano com muitas políticas públicas implantadas no município e importantes ações voltadas a conscientização, trabalho diário realizado em busca de uma sociedade mais inclusiva”.

O Dia Internacional de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992, com o objetivo de conscientizar e promover os direitos das pessoas com deficiência.