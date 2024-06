O rio-clarense Renato Marafon (centro) ao lado de Will Smith e Martin Lawrence

O fundador do site Cine Pop, Renato Marafon, natural da cidade de Rio Claro, marcou presença no início do mês de junho na première do filme “Bad Boys: até o fim”, que aconteceu no México. Durante o evento, Marafon conseguiu uma entrevista com uma das maiores lendas do cinema mundial, Will Smith, ao lado de Martin Lawrence, seu parceiro fiel na saga.

“Durante a entrevista, Will Smith pontuou que acredita que ‘Bar Boys: até o fim” tem o potencial para ser o maior da franquia. Ressaltou que julgando pela quantidade de pessoas que marcou presença na evento, realmente tem tudo para ser o maior de todos”, explicou o CEO do Cine Pop.

Falando sobre Brasil, Marafon comenta que Smith disse que adoraria trazer o filme ao Brasil. “Eu toparia Bad Boys 5 no Brasil, eu faria qualquer coisa para ir ao Brasil. Eu me diverti muito quando fui para lá”, disse o norte-americano.

O astro também teria pontuado sobre trabalhar com a atriz brasileira Alice Braga novamente, após “Eu Sou a Lenda”. “Eu adoraria trabalhar novamente com a Alice Braga. Eu me diverti muito com a Alice. Ela é fantástica”, ele concluiu.

O FILME

A trama do novo filme é motivada pela corrupção dentro do Departamento de Polícia de Miami, com o capitão Conrad Howard (Joe Pantoliano) acusado de trabalhar com os cartéis de drogas durante anos. Por conta disso, os detetives Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence) montam uma equipe para limpar o nome de Howard, mas acabam se tornaram suspeitos no processo. A direção fica por conta de Bilall Fallah e Adil El Arbi, responsáveis pelo filme anterior.

DISNEY +

Marafon também marcou presença no lançamento das novidades do serviço de streaming Disney+ e conversou com personalidades como Bruna Marquezine e Xuxa Meneguel, a eterna rainha dos baixinhos.