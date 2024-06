Caio Pacheco integrou-se perfeitamente ao time do Tizona

O Grupo Ureta Tizona Burgos e o rio-clarense Caio Pacheco, de 25 anos, chegaram a um acordo para a renovação do armador do clube de Burgos, na Espanha. O armador brasileiro, com passaporte português, chegou ao Tizona no meio da temporada para completar a posição de armador. Pacheco chegou a Burgos vindo do Real Betis Baloncesto, e em seu primeiro jogo no El Plantío já conquistou o carinho da torcida do Tizona.

Caio Pacheco integrou-se perfeitamente ao time do Tizona, com média de pouco mais de 20 minutos de jogo por jogo em que alcançou os seguintes recordes: 7 pontos, 1,9 rebotes, 3,2 assistências, 0,9 roubadas de bola e 2,2 faltas recebidas para um rating de 8,2.

Além disso, nos playoffs ele melhorou seu desempenho, com 10,5 pontos, 1,5 rebotes e 3,2 assistências para uma nota de 9,3. Além disso, ele aumentou seus percentuais para 57,7% nos arremessos de 2 pontos e 43,8% nos arremessos de três pontos.

“Do Tizona estamos profundamente satisfeitos e felizes com a continuidade de Caio Pacheco com o clube de Burgos, apostando novamente no projeto que na última temporada nos levou a disputar uma Final Four e criar uma identidade de equipe que nos tornou a equipe com maior pontuação do LEB Ouro”, informou o time espanhol em nota oficial.