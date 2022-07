O sucesso do podcast ‘A Mulher da Casa Abandonada’, do jornalista Chico Felitti na plataforma Spotify, chegou também às mãos de um rio-clarense. O jovem João Thomazella, de Rio Claro, é fã do programa jornalístico e decidiu reproduzir o imóvel em que a história toda se passa no game The Sims 4. Foi o bastante para bombar na internet. As imagens da ‘casa abandonada’ foram compartilhadas nas redes sociais e ganhou milhares de interações. Para o JC, João comenta a ideia que teve.

“Eu jogo The Sims faz tempo, então sempre construo casas pra jogar. Comecei ouvir o podcast do Chico com o pessoal do trabalho e ficamos viciados. Aí surgiu a ideia de fazer a casa. Fiz durante o final de semana, postei num grupo do Facebook sobre The Sims e algum membro postou as fotos no Twitter, foi aí que viralizou”, declarou, acrescentando que ficou surpreso e um pouco assustado com a repercussão.

Além da própria mansão, que existe de verdade no bairro Higienópolis, na capital paulista, a personagem principal do relato jornalístico – que é verídico – também aparece na versão do game, a Margarida, então residente do local e que baseia toda a investigação criminal apresentada pelo jornalista Felitti.

O podcast, uma produção original do jornal Folha de São Paulo, investiga a vida de Margarida Bonetti e seu esposo, Renê Bonetti, e a sua empregada doméstica. O casal teria a levado para os Estados Unidos, décadas atrás, onde a funcionária vivia em condições análogas à escravidão. O crime foi investigado pelo FBI e o esposo acabou sendo condenado nos EUA. Já Margarida, está foragida no Brasil. O podcast está disponível no Spotify.